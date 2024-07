Guia para lidar com diferentes tipos de manchas; veja

Uma publicação no X, antigo Twitter, se tornou um verdadeiro sucesso entre os usuários, acumulando mais de 280 mil compartilhamentos. O post traz um guia completo e prático com dicas para remover os tipos de manchas mais comuns do dia a dia, como vinho, café, chocolate e molho de soja.

A publicação viralizou rapidamente, mostrando que os usuários estão sempre em busca de soluções simples e eficazes para os problemas do cotidiano. As dicas, que circulam nas redes sociais, oferecem alternativas para tratar as manchas com produtos que a maioria das pessoas já tem em casa, como vinagre, sal e bicarbonato de sódio.

Guia para lidar com diferentes tipos de manchas:

Vinho tinto. Deve "aplicar um pouco de soda, depois cobrir com sal e deixar repousar durante a noite";

Deve "aplicar um pouco de soda, depois cobrir com sal e deixar repousar durante a noite"; Cerveja . "Coloque de molho em água fria; trate previamente com um tira-manchas e lave”;

. "Coloque de molho em água fria; trate previamente com um tira-manchas e lave”; Café e chá . "Passe um pouco de vinagre branco antes de lavar";

. "Passe um pouco de vinagre branco antes de lavar"; Batom. "Raspe o excesso, trate previamente com um tira-manchas e lave";

Sangue . "Coloque de molho em água fria durante duas horas, esfregue a mancha com amoníaco e água";

. "Coloque de molho em água fria durante duas horas, esfregue a mancha com amoníaco e água"; Base . "Trate as manchas com detergente da louça e depois lave em temperatura quente";

. "Trate as manchas com detergente da louça e depois lave em temperatura quente"; Suor . "Misture partes iguais de suco de limão e água, adicione sal e lave";

. "Misture partes iguais de suco de limão e água, adicione sal e lave"; Chocolate . "Espalhe tira-manchas e depois lave";

. "Espalhe tira-manchas e depois lave"; Molho de soja . "Enxague com água fria e esfregue amoníaco na mancha." Faça um pré-tratamento com tira-manchas e lave;

. "Enxague com água fria e esfregue amoníaco na mancha." Faça um pré-tratamento com tira-manchas e lave; Mostarda . "Raspe o excesso de mostarda e lave a quente";

. "Raspe o excesso de mostarda e lave a quente"; Ketchup . "Enxague com água fria a partir da parte de trás, depois passe uma esponja com vinagre branco na mancha e lave";

. "Enxague com água fria a partir da parte de trás, depois passe uma esponja com vinagre branco na mancha e lave"; Molho de salada . "Trate previamente com tira-manchas e lave em temperatura alta".

Para não restarem dúvidas pode (e deve) espreitar a publicação original.

The Ultimate Stain Removal Guide pic.twitter.com/plmJzXR8Y2 — Learn Something (@cooltechtipz) July 26, 2024

Leia Também: As piores manchas nas roupas - e como remover cada uma delas