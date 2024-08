Destinos incríveis de 'Game of Thrones' que você pode conhecer! - Quem é fã de 'Game of Thrones' com certeza já sonhou alguma vez em conhecer os icônicos e impressionantes cenários da aclamada série. Mas percorrer os rastros dos personagens nessas belas paisagens naturais e majestosos castelos ao longo das oito temporadas da atração poderá ser uma ousada missão! Contudo, se você está em busca de inspiração para a sua próxima viagem, certamente esse roteiro com vários países e dezenas de atrações vai lhe deixar bastante empolgado na hora de planejar suas férias! Da Irlanda do Norte até o Marrocos, mostramos onde foram filmadas cenas emblemáticas de 'Game of Thrones'! Veja na galeria!

