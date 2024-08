Colegas de sala: Famosos que estudaram juntos - Muita gente lembra com saudade dos tempos de escola, enquanto outros preferem esquecer! Mas uma coisa é certa: quem nunca teve a curiosidade de saber onde andam os colegas de turma anos depois de terminarem os estudos? E mais: como você reagiria se aquele seu amigo de confidências, que você acabou perdendo o contato ao longo dos anos, ficou rico e famoso? Pois, no meio artístico está cheio de casos de estrelas que estudaram juntas ou foram contemporâneas durante o período que frequentaram colégios e universidades. Na galeria, surpreenda-se com as celebridades que se conhecem desde a época da escola! Famosas brasileiras dividiram até o mesmo paquera!

© <p>TV Globo/Mauricio Fidalgo</p>