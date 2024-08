Wanessa Camargo sobre famosa ir ao BBB: "Não recomendo"

Wanessa Camargo citou sua própria experiência no Big Brother Brasil para desencorajar Virginia Fonseca a ficar confinada no reality da Globo.

Wanessa Camargo falou sobre a sua experiência no BBB 24 no Sabadou com Virginia (SBT) deste sábado (10). A apresentadora da atração, Virginia, disse que tem vontade de ir para o reality global, por sua vez a cantora Wanessa Camargo deu sua opinião e disse: "não recomendo".



Wanessa chegou a afirmar que os ataques aos familiares são a parte mais difícil.

"Tem coisas legais, a gente sai com um baita aprendizado, mas é um sofrimento, a gente vive num mundo que se fosse só sobre o programa, se as pessoas entendessem que é só um jogo, sobre você lá dentro, ok, mas é muito complicado o que a sua família, as pessoas que ama, passam aqui fora", declarou.

