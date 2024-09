Partes do corpo que podem esconder Câncer de Pele e você não percebeu! - A maioria de nós sabe que devemos ficar atentos às manchas para detectar quaisquer alterações e nos proteger do sol, tendo em mente a possibilidade de câncer de pele. O que muitos de nós talvez não percebamos é que esse tipo de câncer pode, na verdade, afetar partes do corpo que não são expostas à luz ultravioleta. O melanoma e as manchas cancerígenas podem ocorrer em qualquer parte do corpo. Encontrar esses melanomas "ocultos" é ainda mais urgente, pois eles podem passar despercebidos por mais tempo, aumentando o risco geral para a saúde. Então, que tal conhecer e saber onde esses sinais e sintomas da doença podem estar escondidos? Clique na galeria para descobrir áreas inesperadas do corpo onde você pode ter câncer de pele e você nem suspeitava.

© Getty Images