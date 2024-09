Há três signos na lista dos mais atraentes. Quais são?

Há quem tenha características simplesmente irresistíveis e que podem estar relacionadas com a astrologia. Não acredita? Recentemente, MaKayla McRae, uma astróloga, citada na Parade, enumerou os signos mais atraentes do zodíaco.

1- Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

São considerados os mais atraentes do zodíaco. Por quê? Conseguem atrair qualquer um através da sua "aura amigável e convidativa". "É difícil não se apaixonar pelo seu sorriso encantador."

2- Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Já os nativos deste signo são intuitivos e, claro, muito percetivos, "o que lhes confere uma aura intensa e magnética". Não têm "medo de quebrar barreiras sociais e tabus", por isso, "inserem-se frequentemente no arquétipo do 'bad boy' ou do 'amante irresistível e proibido'".

3- Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

São capazes de transbordar "as esperanças e os sentimentos mais íntimos dos outros". Facilmente adotam os traços ideais que desejam ver numa pessoa e, além disso, têm uma personalidade reservada, algo que os torna irresistíveis.