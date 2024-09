O que é a bactéria carnívora que tem matado pessoas no Japão? - Um número recorde de casos envolvendo um tipo raro mas grave de infecção bacteriana está atualmente se espalhando pelo Japão. Conhecida como Síndrome do Choque Tóxico Estreptocócico (STSS), a sua prevalência é alarmante para as autoridades de saúde, dada a sua taxa de mortalidade de 30%. Mas à medida que aumentam os casos desta doença altamente contagiosa, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar japonês ainda está lutando para identificar a causa exata do que alguns apelidaram de "doença carnívora". Mas o que é exatamente A STSS e por que é tão temido? Clique na galeria e saiba mais sobre esta infecção potencialmente fatal que está preocupando o Japão.

