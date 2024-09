É saudável comer ovos todos os dias? Nutricionistas esclarecem a dúvida

O consumo de ovos no café da manhã é amplamente recomendado por especialistas em nutrição, mas surge a dúvida: será que podemos comê-los todos os dias? Recentemente, as nutricionistas Samantha Cassetty e Kaytee Hadley esclareceram essa questão em uma entrevista à Prevention.

De acordo com Cassetty, "para a maioria das pessoas, não há problema em consumir um ovo por dia, desde que inserido em uma dieta equilibrada". Ela destaca que os ovos são uma fonte prática de proteínas de alta qualidade e de nutrientes essenciais, como a colina, que desempenha um papel importante na saúde cerebral.

No entanto, Hadley ressalta que pessoas com certas condições de saúde, como colesterol alto, diabetes ou histórico de doenças cardíacas, devem ter mais cautela no consumo. "Esses indivíduos devem limitar a ingestão de ovos ou optar apenas pelas claras, que são isentas de colesterol", alerta Hadley.

Ainda assim, o consumo diário de ovos pode ser benéfico, desde que não ultrapasse essa quantidade recomendada. "Mais do que um ovo por dia pode ter efeitos negativos, especialmente em pessoas com predisposição a doenças cardíacas", destacam as especialistas. Além disso, a forma de preparo é crucial para manter os benefícios dos ovos.

"Ovos mexidos com manteiga, por exemplo, são ricos em gorduras saturadas, que podem ser prejudiciais à saúde cardiovascular", explica Cassetty. Ela sugere métodos de preparo mais saudáveis, como cozinhar os ovos em frigideiras antiaderentes com azeite de oliva extra virgem, escalfá-los ou fervê-los.

Um alerta adicional feito por Hadley é sobre o consumo de ovos crus, prática comum entre fisiculturistas. "Eu nunca recomendo comer ovos crus, pois há um risco real de contaminação por salmonela. Além disso, consumir ovos crus reduz a capacidade do corpo de absorver as proteínas adequadamente", adverte.

Leia Também: Os melhores alimentos para comer em cada década da sua vida