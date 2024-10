30 sinais que você vive no passado (ou tem dificuldades em se atualizar)! - A tecnologia de hoje frustra ou lhe causa confusão? Talvez você simplesmente não esteja interessado em mudar com o tempo ou não acredita que é um esforço que valha a pena. Não importa o motivo específico, pode-se dizer que você é uma pessoa 'old school'. Viver no passado parece ser confortável para alguns, e não há nada de errado em viver de maneira mais simples, apesar das inovações modernas. Mas existem certos sinais reveladores que denunciam esse estilo conservador... Charme da velha guarda ou você acha mesmo difícil abrir mão dos velhos hábitos? Você é o juiz... Então, quais dessas coisas você ainda faz? Clique na galeria para reconhecer 30 sinais de que você está vivendo no passado.

