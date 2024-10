Cinco atitudes que pioram a ansiedade (e como evitá-las!)

"O caminho para uma mente mais tranquila começa com pequenas mudanças no dia a dia", escreve a psicóloga Ana Rita Freitas numa publicação no Instagram, na qual aponta cinco comportamentos que pioram a ansiedade.

1- Procrastinação

"Adiar tarefas e decisões parece aliviar a pressão no momento, mas apenas aumenta a ansiedade a longo prazo. (...) É um gatilho constante para a mente ansiosa", começa por apontar. O ideal, segundo a psicóloga Ana Rita Freitas, é dividir tarefas grandes em pequenas ações e começar com algo simples para criar uma sensação de progresso.

2- Acesso excessivo a notícias e redes sociais

A especialista alerta: "Bombardear-se com notícias negativas e comparações nas redes sociais só alimenta a ansiedade". Limite o tempo gasto nestas atividades.

3- Excesso de autocrítica

Este hábito "reforça a ideia de que tu nunca és bom o suficiente, o que só aumenta a ansiedade", refere também, sublinhando que "todos cometem erros e o importante é aprender com eles.

4- Evitar desafios

"Fugir de compromissos, conversas difíceis ou experiências novas pode parecer uma forma de proteger a sua paz, mas só aumenta o medo." Experimente enfrentar os desafios aos poucos.

5- Não priorizar o autocuidado

"Ignorar as suas necessidades básicas, como sono, alimentação equilibrada, atividade física e momentos de lazer, deixa-o mais vulnerável ao stress e à ansiedade", avisa a psicóloga Ana Rita Freitas. "Respeite os seus limites."

