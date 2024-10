Salmão ou atum? Especialista revela os benefícios de cada um para a saúde

Na hora de escolher entre salmão e atum para uma refeição, muitas pessoas se perguntam qual dos dois peixes traz mais benefícios à saúde. Será que um é mais vantajoso que o outro? Caroline Susie, uma dietista consultada pelo canal NBC para o programa Today, detalhou as propriedades nutricionais de ambos e destacou o que cada um oferece de melhor.

Segundo Susie, tanto o salmão quanto o atum são excelentes opções de proteína, mas apresentam diferenças significativas que podem influenciar na escolha, dependendo das necessidades nutricionais de cada pessoa.

Benefícios do Salmão

“O salmão selvagem é uma excelente fonte de proteínas, além de ser rico em gorduras saudáveis, vitaminas e minerais", explicou a especialista. Um dos destaques do salmão é o seu alto teor de ômega-3, uma gordura que traz inúmeros benefícios à saúde cardiovascular e cerebral.

Além disso, o salmão é uma das melhores fontes naturais de vitamina D, nutriente fundamental para a saúde óssea e o sistema imunológico. Também é uma excelente fonte de vitamina B12, que ajuda na formação de glóbulos vermelhos e mantém o bom funcionamento do sistema nervoso.

Vantagens do Atum

Por outro lado, o atum se destaca por ser uma proteína magra e de baixo teor calórico, o que o torna uma opção interessante para quem deseja controlar a ingestão de calorias sem sacrificar a ingestão proteica. "O atum é rico em proteínas e tem menos calorias do que o salmão", afirmou Susie.

O atum também é uma boa fonte de antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres no corpo, contribuindo para a prevenção de doenças crônicas.

Comparação entre os peixes

Ômega-3: O salmão tem uma quantidade significativamente maior de ômega-3, tornando-o ideal para quem busca melhorar a saúde do coração e do cérebro.

Proteínas: Ambos os peixes oferecem uma quantidade elevada de proteínas, mas o atum leva vantagem neste quesito, possuindo uma concentração ligeiramente maior.

Nutrientes: O salmão se destaca pela riqueza em vitamina D e B12, enquanto o atum é conhecido por seu poder antioxidante.

Afinal, qual escolher?

A dietista ressalta que tanto o salmão quanto o atum são boas escolhas e que a decisão deve levar em consideração as necessidades nutricionais de cada pessoa. “Se o foco é melhorar a saúde do coração e do cérebro, o salmão é a melhor aposta. No entanto, se a prioridade é a ingestão de proteína com menos calorias, o atum é uma ótima opção”, explicou Susie.

Ela também destacou que o ideal é alternar entre os dois, já que ambos são ricos em nutrientes importantes para a saúde geral. "A maioria das pessoas não atinge o consumo recomendado de peixes, por isso, o ideal é incluir ambos na dieta", concluiu.

