Especialistas revelam que tipo de massa deve usar em cada receita

A escolha do tipo de massa para suas receitas pode parecer algo trivial, mas, segundo especialistas do Eataly, isso pode impactar significativamente o resultado final do prato. A informação foi compartilhada pelo HuffPost, um agregador de blogs que cita fontes renomadas no mundo da gastronomia.

De acordo com os especialistas, as massas podem ser categorizadas em cinco grandes grupos, e cada tipo possui características que harmonizam melhor com certos molhos e ingredientes.

Massas tubulares como penne e rigatoni são ideais para acompanhar molhos mais densos e encorpados, como ragus de carne, molhos à base de queijo ou até mesmo vegetais cortados em pedaços maiores. O formato dessas massas permite que os molhos sejam "capturados" em seus tubos, proporcionando uma distribuição uniforme dos sabores.

Massas espirais como o fusilli são recomendadas para receitas com ingredientes menores e picados, como salsicha ou vegetais com molhos à base de tomate ou pesto, pois a espiral ajuda a envolver e prender os elementos da receita, garantindo uma explosão de sabores a cada garfada.

Massas longas como espaguete, tagliatelle e linguini, em suas versões mais grossas, combinam melhor com vegetais mais robustos. Já as variedades mais finas, como o capellini, são ideais para pratos com frutos do mar ou molhos mais leves e cremosos.

Massas recheadas, como tortellini e ravioli, possuem sabores ricos e densos por si só, portanto, harmonizam perfeitamente com molhos simples, como manteiga derretida ou caldos, que não competem com o recheio, mas complementam suas texturas.

Massas pequenas, como orzo e stelline, são indicadas para sopas. Esses pequenos formatos absorvem bem o líquido e ajudam a engrossar o caldo, tornando o prato mais substancial e agradável de comer com uma colher.

Essa análise revela que escolher o tipo certo de massa para cada prato é fundamental para melhorar a experiência gastronômica, garantindo uma refeição mais equilibrada e saborosa.



