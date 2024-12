O que se sabe sobre a doença misteriosa que já fez 143 vítimas no Congo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está conduzindo investigações sobre uma doença de origem desconhecida que já resultou na morte de 143 pessoas no oeste da República Democrática do Congo (RDC). O surto ocorreu na província de Kwango, que faz fronteira com Angola.

De acordo com informações divulgadas, os casos foram registrados entre 10 e 25 de novembro na zona de saúde de Panzi. Mulheres e crianças estão entre os mais afetados pela doença misteriosa.

Sintomas semelhantes à gripe

As autoridades locais relataram que os infectados apresentaram sintomas parecidos com os da gripe, incluindo febre alta e fortes dores de cabeça. Apesar disso, a causa exata das mortes ainda não foi determinada. A OMS alerta que pessoas continuam adoecendo na região, intensificando a urgência das investigações.



Segundo a agência Reuters, as autoridades de saúde locais, em parceria com a OMS, estão realizando testes e coletando amostras para identificar a origem e a natureza do surto. Até o momento, não foi descartada nenhuma hipótese, incluindo possíveis doenças zoonóticas ou novos patógenos.

A situação é agravada pelas condições precárias de saúde pública na província de Kwango, onde o acesso a serviços médicos é limitado, dificultando o tratamento e o controle da disseminação da doença. A OMS está fornecendo suporte técnico para conter o surto e prevenir novos casos.

As autoridades locais pedem atenção redobrada, principalmente para grupos vulneráveis, enquanto aguardam o resultado das análises laboratoriais que poderão esclarecer o que está causando o surto.

Leia Também: OMS lista causadores de doenças que devem ser prioridade no desenvolvimento de vacinas