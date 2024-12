Câncer de pâncreas: 3 sintomas iniciais que você não pode ignorar

O câncer de pâncreas é considerado um dos tumores mais agressivos e de difícil diagnóstico precoce. Isso se deve à ausência de sintomas evidentes nas fases iniciais da doença, que muitas vezes são confundidos com problemas digestivos comuns. Isso leva a diagnósticos tardios, comprometendo a eficácia dos tratamentos.

De acordo com a médica Alexis Missick, citada pelo jornal Daily Express, os primeiros sinais de alerta incluem perda de peso inexplicada, icterícia (amarelecimento dos olhos e da pele) e dores nas costas ou no estômago. "Se você notar uma perda de peso sem razão aparente, como alterações na dieta ou exercícios, isso deve ser motivo de preocupação", alerta a especialista. Ela explica que essa perda de peso ocorre porque o câncer de pâncreas pode prejudicar a capacidade do corpo de digerir alimentos adequadamente.

Além disso, Missick adverte que se os olhos e a pele ficarem amarelados, a urina apresentar coloração mais escura e as fezes se tornarem mais claras, esses são sinais típicos de icterícia. Isso ocorre quando o câncer bloqueia os canais biliares, afetando o fluxo da bile.

A médica também destaca que dores de estômago ou nas costas, que inicialmente surgem e desaparecem, podem ser um indicativo precoce do câncer de pâncreas, especialmente se piorarem após as refeições ou ao se deitar. A dor tende a se intensificar à medida que o tumor cresce.

Câncer de pâncreas no Brasil

O câncer de pâncreas é uma das principais causas de morte por câncer no Brasil. Estima-se que, de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), aproximadamente 16.500 novos casos de câncer de pâncreas sejam diagnosticados anualmente no país. A doença é responsável por cerca de 10 mil mortes por ano, devido à dificuldade de diagnóstico precoce e à agressividade do tumor. O câncer de pâncreas é mais comum em pessoas com mais de 60 anos e pode ser favorecido por fatores de risco como histórico familiar, tabagismo, obesidade e pancreatite crônica.

A médica Missick reforça que os sintomas do câncer de pâncreas costumam ser visíveis apenas quando a doença está em estágios mais avançados, quando o tumor já invadiu tecidos vizinhos ou se espalhou para outros órgãos. Isso explica por que a detecção precoce do câncer de pâncreas é um grande desafio e por que é fundamental realizar exames de rotina, principalmente para pessoas com fatores de risco.

É importante destacar que os sintomas do câncer de pâncreas podem ser confundidos com outras condições, como síndrome do intestino irritável, diverticulite, azia e refluxo, doenças da vesícula biliar, dores musculares e úlceras pépticas. Por isso, é essencial que os pacientes consultem um profissional de saúde ao perceberem qualquer um desses sintomas.

