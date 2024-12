Por que certos países só celebram o Natal em janeiro? - Para grande parte do mundo ocidental, o Natal é celebrado em 25 de dezembro, de acordo com o calendário gregoriano. No entanto, os cristãos ortodoxos seguem o calendário juliano e comemoram o Natal em 7 de janeiro. Quase duas semanas depois de seus homólogos ocidentais já terem festejado e entrado no Ano Novo, o calendário juliano marca o nascimento de Jesus Cristo em um dia diferente. De fato, para vários países da Europa, incluindo Ucrânia, Sérvia, Montenegro, Rússia, Bielorrússia, partes da Bósnia e Herzegovina e países africanos como Egito e Etiópia, 6 de janeiro é véspera de Natal. Intrigado? Para saber mais sobre o Natal Ortodoxo, clique e confira esta galeria.

© Getty Images