Homem dispara sobre multidão em festival de música e mata 2 pessoas

Pelo menos duas pessoas morreram após um tiroteio no sábado à noite no estado norte-americano de Washington, na zona de campismo de um festival de música eletrônica, com o atirador a ser perseguido e eventualmente detido pelas autoridades.

Numa publicação no Facebook, a polícia do condado de Grant contou que o homem disparou sobre várias pessoas no campismo perto do Gorge Amphitheatre, onde estava ocorrendo o festival Beyond Wonderland.

"Os agentes perseguiram e aproximaram-se do suspeito, e detiveram-no. Vários indivíduos foram baleados", disseram as autoridades.

Além das duas vítimas mortais, outras três pessoas ficaram feridas, incluindo o suspeito.

O incidente ocorreu pelas 20h20 de sábado, a quase 100 metros do recinto do festival. A polícia explicou, numa conferência de imprensa citada pela ABC News, que as pessoas e as autoridades foram alertadas para uma situação de "atirador ativo" e, passado um bocado, depois do alegado atirador sair do local, os agentes da polícia identificaram-no. Quando a polícia o abordou, ele "continuou disparando de forma aleatória para a multidão".

Antes da detenção, o xerife do condado publicou no Facebook que os presentes no Gorge Amphitheatre deviam "correr, esconder ou lutar contra o suspeito", algo que nunca ou quase nunca é recomendado por qualquer força de autoridade, perante uma pessoa armada.

O festival estava marcado para este fim de semana e estima-se que fosse acolher mais de 27 mil pessoas. Através do Twitter, o Beyong Wonderland anunciou que "devido ao intendente que teve lugar na zona de campismo, o segundo dia do festival foi cancelado", lamentando as baixas e agradecendo às autoridades pela atuação.

pic.twitter.com/FyzrIOOcmp — Beyond Wonderland at The Gorge (@BeyondWlandPNW) June 18, 2023

São desconhecidas, para já, as causas do incidente e a identidade do suposto atirador ou das vítimas.

Leia Também: Bolsonaro inelegível vai insistir em recursos e evitará lançar aliado para 2026