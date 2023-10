Criança foge enquanto babá toma banho e aparece morta em rio

Uma criança de três anos, que saiu de casa sozinho, enquanto a babá tomava banho, foi encontrado sem vida boiando boiar num rio.

Jermaine Jones saiu da sua casa no Michigan, na tarde de segunda-feira.

A polícia fez buscas intensas por Jermaine, utilizando cães farejadores, drones, barcos, imagens térmicas e equipes de busca civis.

Jermaine era autista e não-verbal, e foi visto pela última vez com uma camiseta de dinossauro.

Entretanto, nesta terça-feira, as autoridades anunciaram nas suas redes sociais que o corpo do menino havia sido encontrado. O corpo de Jermaine foi encontrado boiando no Looking Glass River, mais de 24 horas depois. O rio fica a uma distância de mais de 5 horas da casa de onde o menino desapareceu.

"É com grande tristeza que informamos que a criança desaparecida foi localizada morta", diz uma publicação onde se pede que se reze pela família do menor.

O Daily Mail recorda que uma das causas mais comuns de morte das pessoas autistas é o afogamento.

