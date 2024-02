Flamingo com cerca de 75 anos morre no Zoo de Berlim

O Jardim Zoológico de Berlim, na Alemanha, está de luto pela perda de Ingo, seu flamingo mais antigo, que faleceu com pelo menos 75 anos. Residente desde meados da década de 1950, Ingo foi anunciado morto nas redes sociais pelo zoológico na quarta-feira.

Sua "idade mínima" foi determinada a partir de um anel em sua perna, marcado com "Cairo, 23.6.1948", quando chegou ao local.

O zoo expressou sua tristeza pela partida de Ingo, destacando-o como uma "verdadeira lenda".

Ingo ingressou no jardim zoológico no verão de 1955, vindo do Zoológico de Tierpark, também em Berlim, e a inscrição no anel foi descoberta apenas nos últimos anos. Embora se acredite que tenha tido descendentes, não existem registros detalhados sobre os flamingos, conforme informações da agência de notícias alemã DPA, citada pela Associated Press.

Ingo superou significativamente a média de vida dos flamingos na natureza, que é de aproximadamente 30 anos.



Leia Também: Mais de 100 gatos são encontrados mortos em uma casa na França