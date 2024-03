"Cenários inventados": Macron nega boatos sobre transexualidade da mulher

O presidente francês, Emmanuel Macron, comentou, esta sexta-feira (8), os rumores de que a sua mulher, Brigitte Macron, é transgênero, afirmando que se tratam de "informações falsas e cenários inventados".

"O pior são as informações falsas e os cenários inventados, com as pessoas acabando por acreditar neles e a perturbar-nos, mesmo na nossa intimidade", disse Macron em declarações aos jornalistas, quando questionado quais as suas "piores recordações como presidente".

Macron falou em particular sobre o Dia Internacional da Mulher e lamentou os "ataques machistas e sexistas" de que é alvo "uma mulher poderosa" que o acompanha, Brigitte Macron.

Durante a intervenção, um jornalista fez questão de questionar se Macron estava se referindo ao fato de "dizerem que a sua mulher é um homem", com o presidente francês a responder: "Sim, com certeza".

Emmanuel Macron évoque les théories complotistes qui visent son épouse Brigitte Macron. pic.twitter.com/g79OQedno7 — TF1Info (@TF1Info) March 8, 2024

Desde que Emmanuel Macron assumiu o cargo, em 2017, várias teorias da conspiração circulam nas redes sociais sobre a sua mulher, que é 24 anos mais velha. Um dos rumores indicam que Brigitte Macron, nascida Trogneux, é, na verdade, uma mulher transgênero, que tinha como nome de nascimento Jean-Michel.

Em 2022, a primeira-dama francesa chegou a apresentar queixa contra duas mulheres, entre as quais uma jornalista, por espalharem notícias falsas sobre a sua identidade.

