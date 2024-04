Gata é enviada por correio acidentalmente e fica 7 dias sem água e comida

Uma gata chamada Galena viveu uma aventura inusitada e sobreviveu por uma semana sem comida e água após ser enviada acidentalmente por correio de Utah para Califórnia, nos Estados Unidos.

Galena, que adorava se esconder em caixas, acabou entrando em uma que seria enviada de volta para a Amazon por seus tutores, Carrie Stevens e Matt Clark, no dia 10 de abril.

Desesperados com o desaparecimento da gata, o casal a procurou por toda parte, sem sucesso.

“Foi terrível. Não fazíamos ideia do que tinha acontecido. Colamos toneladas de cartazes. Entramos em contato com amigos e familiares para nos ajudarem a encontrá-la. Procuramos durante uma semana”, recorda Carrie num email enviado ao canal de televisão do Utah KSL TV.

A história, que poderia ter terminado em tragédia, teve um final feliz graças à resiliência da felina e ao microchip que a identificava.

De acordo com a BBC, sete dias depois, quando a esperança já diminuía, Carrie recebeu uma ligação inesperada: o microchip de Galena havia sido escaneado na Califórnia. "Eu simplesmente não conseguia acreditar que ela estava na Califórnia, pensei que fosse uma pegadinha", confessou Carrie.

Ao que tudo indica, a caixa em que Galena estava ficou aberta durante o transporte, permitindo que ela respirasse. Apesar da desidratação e da fome, a gata foi encontrada viva e em boas condições.



Assim que souberam do paradeiro da gata, o casal comprou dois bilhetes de avião para buscá-la no dia seguinte. Levaram a transportadora, guloseimas e mantas com o cheiro da casa mas, segundo a dona, Galena só parou de tremer quando foi para o colo de Carrie.