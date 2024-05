Avô paga uma mendiga para tomar conta da neta enquanto vai a bar

Um homem foi preso após pagar 20 dólares (cerca de 110 reais) a uma mulher sem-teto para cuidar de sua neta enquanto ele se embriagava em um bar nas proximidades.

Por volta das 19h45 de segunda-feira (horário local), a polícia de Sacramento, na Califórnia, foi chamada ao estacionamento de um bar local, onde um homem estava gritando que sua neta havia sido sequestrada para tráfico humano.

O homem era Jason Warren, que os policiais perceberam estar embriagado.

Ele admitiu ter dado dinheiro a uma mulher para ficar com a neta enquanto ele ia para um bar quatro horas antes.

Em imagens de vigilância, as autoridades viram a mulher saindo do local com a criança e emitiram um alerta, relatou a ABC.

Trinta minutos depois de serem chamados, a mulher sem-teto retornou ao estacionamento com a criança, explicando que havia saído para alimentar a menina.

A criança confirmou toda a história e estava em boa saúde.

Warren foi preso e acusado de colocar em perigo o bem-estar de uma criança, entre outras acusações, e foi levado para a cadeia do condado de Sacramento, onde está atualmente sob fiança de 75 mil dólares (cerca de 395 mil reais).

