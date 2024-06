Criança com Síndrome de Down é expulsa de show por não se sentar

Uma mulher compartilhou sua indignação com o Daily Mail após ser expulsa de um show da Pink devido ao comportamento do filho. Vanessa Vasey, de 48 anos, surpreendeu o filho com um ingresso para ver seu ídolo no sábado, em uma casa de shows em Londres, no Reino Unido.

Jesse tem Síndrome de Down, o que significa que nem sempre segue as ordens que lhe são dadas. No início do show, ele se recusou a se sentar, preferindo ficar de pé, dançando e se divertindo ao som da cantora.

Esse comportamento chamou a atenção da segurança do evento, e seis seguranças se aproximaram de Vanessa, ameaçando expulsá-los caso não se sentassem. Vanessa tentou explicar a situação, mas mais quatro seguranças se aproximaram e escoltaram a família para fora do local.

"Foi horrível. Tentei explicar nossa situação e a única solução oferecida foi nos sentarmos em uma sala sensorial à prova de som, onde Jesse não ouviria nada do show e assistiria tudo em uma tela", lamenta a mãe. Ela acrescenta que comprou os ingressos em novembro e nunca imaginou que a realização de um sonho terminaria assim.

Vanessa comprou ingressos especiais que permitiam acesso a uma área lounge, onde esperava poder levar o filho em momentos de agitação. No entanto, os ingressos davam acesso a uma zona onde outras pessoas com deficiência estavam presentes e obrigadas a ficar sentadas. Vanessa sabia que isso seria praticamente impossível para Jesse, então optou por ficar próxima à escada, na esperança de não incomodar ninguém.

"Tudo o que Jesse tem agora são memórias de mim chorando, chateada e zangada, além da intimidação e das pessoas sendo indelicadas conosco. Acho que a Pink ficaria enojada se soubesse", conclui.

