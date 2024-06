Partida de golfe acaba em sessão de pancadaria entre jogadores; veja

O Dia dos Pais nos Estados Unidos, celebrado no último domingo (18 de junho), não foi nada tranquilo para seis homens em Ohio. O que era para ser uma divertida partida de golfe no Raccoon Hill Golf Club se transformou em uma briga generalizada, com direito a murros, pontapés e muita confusão.

De acordo com o NY Post, a briga começou depois que um dos jogadores ficou furioso com uma regra do jogo e arremessou uma bola de golfe para longe. A partir daí, os ânimos se exaltaram rapidamente e os seis homens começaram a se agredir fisicamente.

Testemunhas que presenciaram a cena relataram que a briga foi tão intensa que a polícia precisou ser chamada ao local para acalmar os ânimos. Felizmente, ninguém ficou ferido gravemente, mas o incidente certamente colocou um fim prematuro na comemoração do Dia dos Pais para esses seis indivíduos.

Um vídeo da briga foi compartilhado nas redes sociais e rapidamente viralizou, gerando diversos comentários de reprovação ao comportamento dos envolvidos. Muitos internautas criticaram a violência e a falta de controle dos jogadores, lamentando que um dia que deveria ser dedicado à celebração da paternidade tenha terminado de forma tão negativa.

