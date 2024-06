Modelo que nasceu com duas vaginas e sem ânus desabafa na web; entenda

Anja Christoffersen, de 25 anos, é uma australiana que compartilha na internet sua rotina convivendo com uma condição genética extremamente rara. Anja nasceu com duas vaginas e sem ânus, e ao longo de sua vida, já passou por 25 cirurgias.

Em um depoimento no TikTok, Anja revelou como enfrenta sua condição rara e os problemas de saúde, como a incontinência urinária. "Com um ano, comecei a fazer lavagens retais diariamente para induzir contrações intestinais e me dar continência social. Caso contrário, meu intestino funcionava como uma torneira aberta. Mesmo com essas lavagens, eu ainda sofria acidentes no dia a dia", contou.

[Legenda]© Reprodução- Instagram

Anja nasceu com uma rara malformação conhecida como VACTERL, uma associação de defeitos congênitos que incluem, pelo menos, três dos seguintes: defeitos vertebrais, atresia anal, defeitos cardíacos, fístula traqueoesofágica, anomalias renais e anomalias dos membros. Ela precisou passar por sua primeira cirurgia aos sete meses, onde um corte foi feito até a coluna para dividir o canal principal em três. As outras 24 cirurgias incluíram a reconstrução da sua pélvis e a reparação do seu esôfago subdesenvolvido.

"Quando eu era mais jovem, entrava e saía do hospital com infecções no peito e urinárias, constipação crônica porque não tinha contrações intestinais naturais, além de exames médicos, tratamentos e cirurgias", afirmou Anja.

Após a divulgação de sua história, Anja ganhou milhares de seguidores e agora pretende aumentar a conscientização e reduzir o estigma em torno de condições como a sua. "Ganhei 3 mil novos seguidores de uma noite para a outra após manchetes sobre '2 vaginas sem ânus' em meios de comunicação internacionais. Olá a todos os meus novos seguidores do Brasil, especialmente, estou super feliz por ter vocês aqui", escreveu em uma publicação. "Uma reação instintiva seria sentir vergonha, mas como podemos nos envergonhar de coisas que não podemos mudar? Nasci diferente de muitas pessoas, e há muito valor em aumentar a conscientização e ter conversas para reduzir o estigma, pois isso provoca mudanças tangíveis na vida das pessoas e na forma como os sistemas médicos e sociais nos apoiam", finalizou.

Atualmente, Anja trabalha como modelo e desfila em passarelas ao redor do mundo. Ela também fundou sua própria marca, que oferece produtos de higiene pessoal para pessoas com deficiência (PcD). "Cresci acreditando que poderia fazer tudo o que quisesse, apesar da minha condição congênita. Refletindo sobre tudo isso, não pude deixar de rir de mim mesma por trabalhar incansavelmente em minha carreira de defesa da deficiência e em todos os aspectos do empreendedorismo para criar plataformas que promovam mudanças para pessoas com doenças crônicas e deficiência", acrescentou.