Aos 85, Fujimori se filia a partido no Peru, e aliados não descartam volta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente Alberto Fujimori, 85, anunciou sua filiação ao partido Fuerza Popular, fundado pela filha Keiko, em 2010.

A filiação do político, que governou o Peru de 1990 a 2000, foi anunciada no perfil dele no X. Sua filha Keiko, que é presidente do Fuerza Popular e já foi primeira-dama do Peru após o divórcio dos pais, também compartilhou a novidade, que classificou como uma "grande notícia para todo o fujimorismo".

Aliados não descartam candidatura, mas Fujimori não se pronunciou. Em entrevista ao Canal N, o congressista Alejandro Aguinaga sinalizou que ex-presidente pode voltar a concorrer à Presidência nas eleições de 2026. "Sua prioridade é a sua saúde, mas não se pode cercear seu direito de se candidatar ou de estar na política", afirmou. Já Miguel Torres, porta-voz do Fuerza Popular, disse que, se Fujimori decidir se candidatar, "nós seríamos os mais felizes em apoiá-lo".

Maioria da população acha que Fujimori não tem direito de voltar. Uma pesquisa Ipsos encomendada pela America TV mostrou que 73% dos peruanos consideram que o político "não tem direito" de participar das próximas eleições. Essa percepção negativa é maior no interior do país, com 78% dos entrevistados reagindo negativamente a um possível retorno de Fujimori, segundo o portal Infobae.

No início de maio, ex-presidente revelou um tumor maligno na língua. "Justo agora que reconquistei minha liberdade, tenho que enfrentar uma nova batalha", disse Fujimori no X. "Nunca me rendo à doença e à arbitrariedade. Nada poderá evitar meu reencontro com todos vocês. Com o apoio de vocês, a ajuda de Deus e o amor da minha família, vou derrotar o câncer". Ele também sofre de problemas cardíacos e hipertensão.

"Uma grande notícia para todo o fujimorismo. No sábado (15), meu pai preencheu sua ficha de filiação ao Fuerza Popular", disse Keiko Fujimori, no X.