Jovem ligado ao tráfico humano disfarça-se de idoso para embarcar em voo

Um jovem de 24 anos com ligações ao tráfico de pessoas foi interceptado e detido no Aeroporto Internacional Indira Gandhi, na Índia, quando tentava embarcar num voo para o Canadá, na semana passada. O homem disfarçou-se de sexagenário, mas foi denunciado pelo seu "comportamento suspeito".

Guru Sewak Singh apresentou um passaporte com o nome ‘Rashvindar Singh Sahota’, onde indicava ter 67 anos, noticiou o The Times of India.

Apesar do disfarce, completo com uma barba esbranquiçada, óculos pretos e turbante azul, o jovem foi ‘apanhado’ pela falta de textura na pele e pela voz.

Ao ser questionado, o homem, que tinha ligações ao tráfico humano, confessou a sua verdadeira identidade e apresentou o seu passaporte real.

Foi, depois, detido, tendo passado para a alçada das autoridades de Nova Deli.

Vigilant CISF personnel intercepted a passenger bound for Canada involved in human trafficking & impersonation. The pax attempted to travel by impersonating an aged person and using false documents. The passenger was handed over to Delhi Police.@HMOIndia@MoCA_GoI pic.twitter.com/Ivwj6qRoVI