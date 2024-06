"Não tenho medo": polícia retira píton de 4 metros de motor de carro

As autoridades tailandesas retiraram uma cobra píton com mais de quatro metros do compartimento do motor de um veículo que tinha sido apreendido, na província de Phang Nga, na quinta-feira (27).

Os agentes foram alertados pelo dono do veículo, que tinha se dirigido à esquadra de Thap Put para verificar o estado do automóvel, noticiou o The Independent.

Imagens do momento mostram vários policiais tentando remover o réptil de 10 quilos, que tinha se escondido no motor.

"Não tenho medo de cobras porque já ajudei vários moradores a apanhá-las. Além disso, as pítons normalmente não são agressivas, e esta não foi muito difícil de apanhar, apesar do seu tamanho", assegurou o tenente Witoon Kongranksa.

O resgate demorou cerca de 30 minutos, tendo o animal sido devolvido a floresta. Pode ver o vídeo aqui.

Leia Também: "Prodígio": menino termina secundário e entra na faculdade aos 12 anos