Menina de 8 anos morre após ser deixada no carro nos EUA; mãe foi detida

Uma menina de oito anos morreu na manhã de quinta-feira(27), devido às altas temperaturas, após ter sido deixada sozinha no interior de um carro em Charlotte, na Carolina do Norte, Estados Unidos. A mãe foi detida por homicídio involuntário.

A menor foi encontrada inanimada no interior da viatura, e foi transportada para um hospital local em estado considerado crítico na noite de quarta-feira, de acordo com o Departamento de Polícia de Charlotte-Mecklenburg citado pela Associated Press (AP).

A menina acabou por perder a vida na emergência médica devido a ficar exposta ao calor, uma vez que marcavam mais de 34 graus no exterior.

A mãe da criança, de 36 anos, foi acusada de homicídio involuntário da própria filha e está detida na prisão do Condado de Mecklenburg sob fiança de 250 mil dólares.

À polícia, a mulher revelou que deixou a filha no carro durante o seu horário de trabalho e deixou o ar condicionado ligado. No entanto, a menina pode tê-lo desligado por ter sentido frio. Cerca de uma hora e meia antes, teria falado com a menor através de mensagens de texto.

Ao regressar ao veículo deparou-se, então, com a criança deitada no chão do banco de trás, sem reação. Desesperada, usou um martelo para partir o vidro e socorrer a menina.

Em seguida, pediu ajuda num estabelecimento comercial próximo. As equipes de emergência médica foram acionadas para o local e levaram-na para o hospital, onde viria a morrer no dia seguinte.

A sua próxima audiência está marcada para o próximo dia 17 de julho.

