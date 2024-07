Cinco da mesma família morrem após serem arrastados por cachoeira na Índia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cinco pessoas da mesma família morreram após serem arrastados pela correnteza de uma cachoeira na índia no último domingo (30).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostram o momento que o grupo de 10 pessoas tenta se segurar para não ser levado. Segundo o The Indian Express, a polícia suspeita que uma forte chuva tenha feito com que as águas ganhassem força na represa Bhushi.

Na gravação, eles ainda aparecem se segurando por mais de seis minutos. Em seguida, aos poucos vão sendo arrastados e as pessoas que estão em volta começam a gritar.

Os 10 foram arrastados, mas cinco conseguiram ser resgatados. Os corpos dos mortos foram identificados como sendo de quatro crianças, de 4 a 13 anos, e de uma mulher de 37 anos, que foram levados pela água para um reservatório.

O Governo da índia planeja impor restrições mais severas para frequentar a região durante o período chuvoso. De acordo com a mídia local, um policial disse que o distrito emitirá ordens para que os turistas não tenham permissão para visitar certos pontos perigosos em Lonavala após as 18h.

The Bushi dam tragedy is horrifying how can someone go close to water and take kids along that too during rainy season. pic.twitter.com/KyvbImG3TR