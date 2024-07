10 anos do desaparecimento do avião da Malaysia Airlines - e há novidades - O desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines em 2014 é um dos desastres aéreos mais chocantes da história recente. O avião viajava de Kuala Lumpur para Pequim quando desapareceu dos radares no Oceano Índico. Nenhum sobrevivente ou destroço foi encontrado. Antes do 10º aniversário do acidente, em 8 de março de 2024, muitos familiares das vítimas voltaram à Malásia para fazer um apelo por uma nova busca. Centenas de milhões de dólares foram gastos em buscas em um raio de 710 quilômetros quadrados do Oceano Índico entre 2014 e 2018, mas as autoridades malaias cancelaram os seus esforços depois de anos sem resultados. Contudo, a empresa norte-americana de exploração marítima Ocean Infinity ofereceu recentemente um acordo do tipo "sem descoberta, sem pagamento" às autoridades e afirma que a sua tecnologia melhorou significativamente desde a última busca. O Ministro dos Transportes da Malásia, Anthony Loke, confirmou que seu departamento está pronto para discutir um novo contrato com a Ocean Infinity e fará tudo ao seu alcance para convencer o Gabinete. "À medida que nos aproximamos dos 10 anos de recordação desta tragédia comovente, é uma lembrança dolorosa da jornada de uma década de dor e resiliência que os entes queridos das vítimas suportaram", disse ele. Para saber mais sobre as circunstâncias que rodeiam um dos maiores mistérios da história da aviação, clique na galeria a seguir.

