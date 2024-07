Canadá busca 15 mil estrangeiros para trabalhar como cuidadores; entenda

O governo canadense anunciou um novo programa para atrair e reter cuidadores de idosos e crianças no país, oferecendo a chance de obter residência permanente logo na chegada. A iniciativa visa atender à crescente demanda por mão de obra qualificada no setor de cuidados domiciliares.

Novos programas: Os dois novos programas piloto, que substituem os encerrados "Piloto de Provedores de Cuidado Infantil em Casa" e "Piloto de Trabalhadores de Apoio Domiciliar", oferecem aos profissionais:

Residência permanente imediata: Diferentemente dos programas anteriores, que exigiam um período de trabalho temporário antes da solicitação da residência permanente, os novos programas garantem o status permanente logo na chegada ao Canadá.

Facilidade na busca por emprego: A residência permanente facilita a busca por trabalho com empregadores confiáveis e a integração à sociedade canadense.

Benefícios para o Canadá:

Mão de obra qualificada: A iniciativa visa suprir a escassez de cuidadores no país, estimada em mais de 60.000 profissionais em 2014, com menos de 1% atuando no programa anterior.

Cuidados de qualidade: O governo canadense espera que a medida proporcione cuidados de qualidade às famílias, com profissionais experientes e bem integrados à comunidade.

Requisitos para participar:

Para trabalhar como cuidador no Canadá e participar dos programas, os profissionais precisam:

Ter pelo menos nível 4 de proficiência em inglês ou francês, de acordo com o Canadian Language Benchmarks (CLB).

Possuir diploma de ensino médio equivalente ao canadense.

Demonstrar experiência de trabalho recente e relevante na área de cuidados.

Ter uma oferta de trabalho em tempo integral em cuidados domiciliares no Canadá.

O "Plano de Níveis de Imigração 2024-2026" do Canadá prevê a admissão de cerca de 15 mil cuidadores como cidadãos canadenses nos próximos dois anos. Essa iniciativa demonstra o compromisso do governo com a valorização dos profissionais da área e com a garantia de cuidados de qualidade para a população.

Para mais informações:

Para saber mais sobre os programas de residência permanente para cuidadores no Canadá, acesse o site do Departamento de Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá (IRCC): https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship.html

Leia Também: Frente de esquerda e centro impede vitória da ultradireita na França