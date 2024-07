Apoiadores criticam nervosismo de agente de segurança de Trump em atentado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apoiadores do ex-presidente dos EUA Donald Trump estão fazendo críticas ao comportamento de uma

Segundo eles, a agente aparentou estar ''nervosa e perdida'' durante a proteção ao Trump. Nas redes sociais, os apoiadores divulgam o momento em que ela e outros funcionários aparecem fazendo cobertura para o político entrar no carro após ser atingido por uma bala.

''Não consegue empunhar sua própria arma'', disseram sobre ela. As outras duas mulheres também foram alvos de críticas: ''Elas não têm ideia do que fazer enquanto os homens protegem Trump''.

Os apoiadores também disseram que uma das agentes ''mal conseguiu proteger Trump por ser baixa demais''. Eles acusaram a mulher de ter ''deixado a cabeça do ex-presidente exposta'' no momento em que alguns seguranças o cercam ainda no palanque após os tiros.

Alguns eleitores ainda afirmaram desaprovar a participação de mulheres no Serviço Secreto. ''Sinceramente, não acho que mulheres devam ser agentes do Serviço Secreto'', disse um deles. ''Precisavam de mulheres para preencher as cotas?'', atacou outro.

