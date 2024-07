Mulher que não sabia que estava grávida dá à luz durante voo para Paris

Uma mulher deu à luz um bebê durante um voo da companhia aérea Finnair, que ia de Helsinque, na Finlândia, para Paris, na França, na manhã de sexta-feira.

O parto ocorreu cerca de uma hora antes do pouso, conforme informou Aida Vellamo, do departamento de comunicação da Finnair, à Yle. Apesar do ocorrido, o voo seguiu para Paris como planejado.

Segundo o Flightradar24, o voo AY1571 chegou antes do horário previsto, onde uma equipe médica aguardava para atender a mãe e o recém-nascido.

Uma passageira relatou ao Helsingin Sanomat que a mulher não sabia que estava grávida. O parto foi realizado por uma comissária de bordo e um bombeiro que estavam no voo.

O bombeiro, Olli Paavola, contou à mesma publicação que o parto ocorreu no banheiro do avião e foi rápido. Paavola, que cortou o cordão umbilical, revelou que o bebê é um menino.

De acordo com o site da Finnair, passageiras grávidas podem viajar até o final da 36ª semana em voos com duração superior a 2 horas e até o final da 38ª semana em voos de até 2 horas. Para gestações de gêmeos, a viagem é permitida até o final da 32ª semana.

