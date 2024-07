Animais na Flórida enfrentam o calor com sorvete de Leite e banho de gelo

Com as temperaturas no sul da Flórida, nos Estados Unidos, atingindo os 30ºC e a umidade chegando a 70%, resultando em uma sensação térmica que frequentemente ultrapassa os 38ºC, um zoológico local está lutando para manter seus animais frescos.

De acordo com a Associated Press, a equipe do Palm Beach Zoo & Conservation Society tem utilizado uma variedade de técnicas criativas para ajudar os animais a se refrescarem e ficarem mais confortáveis no clima quente.

Entre essas técnicas, grandes pilhas de gelo são enviadas para o recinto dos ursos pretos, permitindo que eles se deitem sobre elas e se refresquem na água. As lontras recebem blocos de gelo e peixe congelado para brincar e comer.

Os tigres desfrutam de guloseimas mais elaboradas: recebem ossos de vaca congelados em blocos de gelo, acompanhados de leite de cabra congelado.

As tartarugas gigantes, originárias das ilhas do Oceano Índico, apreciam os duches frescos de uma mangueira, que conseguem sentir através de suas carapaças.

"Apesar de todos os nossos animais estarem aclimatados ao clima do sul da Flórida, eles ainda procuram formas de se refrescarem durante os dias quentes, assim como nós", afirmou Mike Terrell, do zoológico.

"Todos os animais que temos aqui no zoo foram especificamente escolhidos porque estão habituados a climas quentes. Por isso, são totalmente felizes em um clima de calor e alta umidade", acrescentou.

Segundo Terrell, os visitantes do zoológico também adoram ver os animais se refrescarem, e as crianças encostam o rosto no vidro para ver melhor. "Adoramos as impressões dos narizes", comentou.

No entanto, descobrir quais atividades de resfriamento os animais preferem requer um pouco de tentativa e erro. "Eles nos mostram do que realmente gostam. Podemos fazer nossa melhor suposição, mas se oferecermos algo que não gostem ou com o que não interajam, não continuaremos a oferecer", concluiu.

Veja as imagens na galeria acima.

