Mãe gorila rejeita filho recém-nascido; zoo teve que intervir

Um bebê gorila nasceu em 28 de junho no Zoológico Woodland Park, em Washington, nos EUA, mas está sendo rejeitado pela mãe desde o nascimento.

Apesar da situação, o gorila, ainda sem nome, está saudável e sendo cuidado pelos tratadores. O zoológico agora está considerando encontrar uma mãe adotiva para ele.

Segundo um comunicado citado pelo Miami Herald, Akenji, uma gorila de primeira viagem, parecia ter instinto materno durante a gravidez, mas algo mudou imediatamente após o parto. Akenji não demonstrou interesse pelo filhote, como é comum entre as gorilas.

Por isso, "uma hora após o parto, a equipe de cuidados teve que intervir para garantir a segurança e o bem-estar do bebê". Infelizmente, com o passar dos dias, a atitude de Akenji não melhorou.

"Apesar de incentivarmos comportamentos maternais, Akenji ainda não mostrou nenhum sinal promissor de interesse em criar vínculos com seu bebê", revelou Rachel Vass, responsável pelo caso.

Nos primeiros dias após o nascimento, a equipe ficou "24 horas por dia" com o gorila bebê. Eles o alimentaram com leite de fórmula em mamadeira e garantiram que ele permanecesse aquecido e próximo à mãe para que ela pudesse vê-lo, ouvi-lo e cheirá-lo. No entanto, não houve mudanças.

O zoológico está considerando encontrar uma mãe "substituta" para a cria, como já feito em outros casos, preocupados que, se o animal crescer sendo cuidado "à mão" por humanos, poderá ter dificuldades para se reintegrar entre os membros de sua espécie no futuro.

"Temos uma equipe profissional e altamente dedicada de especialistas em gorilas no Woodland Park Zoo, com mais de oito décadas de experiência coletiva cuidando e criando gorilas, preparando futuras mães para a maternidade e unindo mães e filhotes ou introduzindo outras gorilas para assumir o papel de mãe", disse Martin Ramirez, diretor do zoológico, enfatizando que, por enquanto, "a situação exige paciência e método enquanto avançamos com este novo membro da família dos gorilas".





Leia Também: Cria de elefante nasce em zoo de Valência; veja o momento do nascimento