Cria de elefante nasce em zoo de Valência; veja o momento do nascimento

Na madrugada da última quinta-feira, dia 14 de março, o Bioparc de Valência, na Espanha, testemunhou um momento emocionante com o nascimento de um filhote de elefante africano. É o segundo nascimento dessa espécie no parque.

O parto ocorreu às 2h14 após um período de gestação de 651 dias, conforme comunicado do Bioparc de Valência. A equipe técnica estava nervosa e silenciosa até que as câmeras capturaram o momento exato do nascimento, trazendo grande emoção a todos.

As imagens mostram claramente o parto da elefante Maja, com o som do líquido amniótico derramando no chão. O sistema de câmeras foi usado para acompanhar o parto de forma não intrusiva e observar o comportamento da mãe.

Após o nascimento, as câmeras registraram a rotina do filhote, que mamava e seguia instintivamente a mãe. Para garantir o bem-estar do recém-nascido, a equipe de cuidados com os animais mantém um protocolo rigoroso e uma vigilância intensa nos primeiros dias de vida, pois são críticos para a sobrevivência.

O elefante africano é uma espécie ameaçada de extinção, e o Bioparc de Valência abriga um grupo dessa espécie. A recém-nascida ficará nas instalações não visíveis ao público junto com a mãe Maja.

