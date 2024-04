Motoristas salvam idoso 'trancado' em carro pegando fogo, veja as imagens

Um homem de 71 anos foi resgatado de um carro em chamas em uma rodovia em Minnesota, nos Estados Unidos, e as imagens rapidamente se tornaram virais.

O vídeo mostra o momento em que um grupo de motoristas que parou para ajudar tentou abrir a porta para retirar o homem do veículo em chamas, que estava na lateral da estrada.

De acordo com relatos da imprensa norte-americana, o homem perdeu a consciência enquanto estava ao volante. Embora as portas do SUV não estivessem trancadas, as barreiras à beira da estrada impediram que o grupo abrisse a porta.

Foi somente quando um membro dos serviços de emergência chegou ao local e conseguiu quebrar o vidro do carro que o grupo pôde resgatar o idoso.

"Estou vivo hoje graças aos bons samaritanos e aos profissionais de emergência que salvaram minha vida", relatou o homem, conforme citado pela imprensa norte-americana.

"É incrivelmente heroico quando pessoas que estão dirigindo na rodovia optam por correr o risco de correr para um carro em chamas para salvar um estranho de um veículo que pode explodir a qualquer momento", acrescentou.

Segundo informações da imprensa, o homem sofreu apenas ferimentos leves.





Veja o momento na galeria acima.