Piranha é usada para cortar armadilha de pesca; vídeo viraliza

Um grupo de pescadores de Linhares, no norte do Espírito Santo, usou uma piranha para cortar as braçadeiras de plástico de uma rede de pesca.

O vídeo do momento, compartilhado no TikTok no final de abril, já se tornou viral, contando com mais de 230 mil visualizações

Nas cenas, o criador de conteúdo Ray Guati segura uma piranha com as mãos e a aproxima da boca de uma braçadeira de plástico, presa a um corrimão metálico. Assim que sente algo tocando, o peixe corta o objeto com uma velocidade surpreendente.

Após demonstrar a habilidade das piranhas, o pescador devolve o peixe à água. Neste momento, Ray e outra pessoa que está filmando brincam sobre a "utilidade" da piranha.

O vídeo foi produzido pela Linhares da Pesca e por outra página de pesca, conhecida como Jaguaré Pescas.

