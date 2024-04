Pentágono compartilha vídeo de novo tanque autônomo

A DARPA, divisão do Pentágono dedicada ao desenvolvimento de projetos militares, apresentou um tanque com condução autônoma capaz de se movimentar em terreno acidentado a até 40km/h.

Denominado RACER (Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency), o tanque foi revelado em um vídeo compartilhado pela DARPA, mostrando seus testes em um campo de treinamento militar no estado do Texas, EUA.

A frente do veículo possui duas luzes verdes, que servem como indicador de status, conforme informado pela agência ao site Gizmodo.

Pode ver acima o vídeo do RACER partilhado pela DARPA.

