Viúvo casa com sogra e cerimônia é organizada pelo sogro; entenda

Um homem viúvo de 45 anos surpreendeu a todos ao casar-se com a mãe de sua falecida esposa, na região de Bihar, na Índia, e o curioso é que foi o próprio sogro rejeitado quem organizou a cerimônia.

Este episódio, por mais incrível que pareça, é verídico. O fato ocorreu na semana passada, na vila de Heer Moti, na Índia. Segundo relatos do Times of India, Sikandar Yadav foi morar com seus sogros após perder a esposa, cerca de um ano atrás.

Com o tempo, Sikandar desenvolveu uma relação muito próxima com a sogra, Geeta Devi, de 55 anos, e acabaram se envolvendo romanticamente.

O sogro, Dileshawar Darve, de 55 anos, descobriu o caso e denunciou-os às autoridades da comunidade local.

Em uma reunião com os líderes da aldeia de Heer Moti, Sikandar confessou estar apaixonado por Geeta. Após deliberação, os líderes comunitários, com o consentimento de Dileshawar, decidiram que Geeta se divorciaria de seu marido para se casar com seu genro.

Apesar da traição, Dileshawar concordou em organizar a cerimônia de casamento entre sua ex-esposa e seu genro.

Nos últimos dias, a reviravolta na história se tornou viral nas redes sociais, chocando muitos internautas com essa situação peculiar. No entanto, há quem considere que o "sogro é o verdadeiro ganhador nisso tudo, pois se livrou de ambos de uma só vez".





Son In Law Sikandar Yadav married Mother In Law Geeta Devi in Banka, Bihar. Both Sikandar and Geeta were having an illicit relationship since long and when the Father In Law caught them red handed he got them Married. Wife of Sikandar had died about a year back. pic.twitter.com/qxmWpEukTV