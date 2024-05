Morre o cantor Betinho, sucesso nas trilhas sonoras de novelas

Na manhã deste domingo (5), faleceu aos 76 anos o cantor Betinho, que ficou conhecido como um sambista de sucesso na década de 1970, com hits como “Lúcia Esparadrapo” e “Subindo o Espigão”. O artista residia no Retiro dos Artistas, uma instituição filantrópica destinada à classe artística, desde 2022. Ele sofria de enfisema pulmonar e faleceu devido a insuficiência respiratória.

Francisco Roberto Cruz Ramos, conhecido como Betinho, nasceu em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira precocemente, cantando no rádio, e alcançou grande sucesso com músicas que integraram trilhas sonoras de novelas, como “O Espigão” e “O Bofe”, ambas da TV Globo. Ao longo de sua carreira, Betinho gravou 17 canções, sendo que doze delas foram reunidas em 1974 na coletânea “Os maiores sucessos de Betinho (em tele-novelas)”, lançada originalmente pelo selo Soma, da gravadora Som Livre, e posteriormente reeditada em formato de CD pela Discobertas.

Essa compilação foi relançada em catálogo em 2018, incluindo a gravação do samba-rock “Moço”, composto por Roberto Carlos e Erasmo Carlos para a trilha sonora da novela “O Bofe” (1972). A música ganhou a voz de Betinho, da cantora Dóris Monteiro (em álbum lançado no mesmo ano de 1972) e de Erasmo Carlos (em uma gravação pouco ouvida lançada em CD somente em 2001, em uma coletânea de gravações raras).

Segundo amigos próximos, Betinho levava uma vida tranquila e reservada, mas apreciava receber visitas de amigos e familiares. Devido ao uso constante de oxigênio, já não conseguia participar das atividades do Retiro nos últimos tempos. “Nos últimos tempos, estava sofrendo bastante”, disse Cida Cabral, administradora do abrigo há 23 anos.

O corpo de Betinho será sepultado hoje (6), às 15h30, no Cemitério São Francisco Xavier, no bairro Caju, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

