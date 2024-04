Morre Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, vítima de câncer

Nesta sexta-feira (26), morreu o cantor Anderson Leonardo, aos 51 anos. O vocalista do grupo Molejo estava internado desde o dia 24 de março e lutava contra um câncer inguinal, na região da virilha.

Anderson anunciou o diagnóstico de câncer em outubro de 2022 e iniciou o tratamento alguns dias depois, porém manteve a agenda de compromissos.

O cantor recebeu a notícia de que estava curado da doença em dezembro do mesmo ano. Quatro meses depois, em maio de 2023, ele anunciou a retomada do tratamento após verificar que a parte íntima voltou a ficar inchada.

O músico foi internado em setembro para tratar uma embolia pulmonar, onde chegou a ir para a CTI, mas teve alta após 11 dias. O pagodeiro passou por um tratamento alternativo em 18 de fevereiro para tratar as dores crônicas. Depois da internação devido às dores, Anderson recebeu alta no dia 19 de março. No entanto, o vocalista voltou a ser internado na madrugada uma semana depois, em estado grave após um agravo da doença.

Ele recebeu alta no último dia 11, mas voltou a ser internado na segunda-feira (22). Nesse meio tempo, o Molejo desmentiu por duas vezes boatos de morte do cantor.

Anderson Leonardo era casado com Paula Cardoso e deixou quatro filhos. A assessoria do grupo Molejo divulgou uma nota oficial nas redes sociais, no fim de março, após a última internação dele.

