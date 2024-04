Saúde de Charles III piora e detalhes do funeral são refeitos, diz site

Segundo informações do site The Daily Beast, o rei Charles III, de 75 anos, enfrenta uma significativa deterioração em seu estado de saúde durante o tratamento contra o câncer de próstata, conforme revelado anteriormente pelo próprio monarca.

Uma fonte próxima à família real britânica revelou ao Daily Beast que a saúde do rei tem gerado preocupações, levando a atualizações frequentes nos detalhes do seu funeral. Desde o falecimento da rainha Elizabeth II, mãe de Charles, no dia 8 de setembro de 2022, o roteiro do funeral, composto por centenas de páginas, tem sido meticulosamente elaborado, recebendo o título de Operação Ponte Menai. Este nome segue a tradição de batizar os planos funerários com pontes, sendo que no caso de Elizabeth II, o roteiro foi chamado de Operação Ponte de Londres. A Ponte Menai, que liga a ilha de Anglesey ao continente galês, foi escolhida como referência para os planos de Charles III.

A fonte ressaltou que os planos funerários estão em constante revisão e atualização, visando garantir que tudo seja organizado e seguro, evitando imprevistos durante a cerimônia. Oficiais militares confirmaram a frequente atualização do dossiê Operação Ponte Menai, destacando que se trata de um procedimento padrão, não indicando qualquer mudança iminente.

O planejamento meticuloso do funeral real inclui uma vasta operação de segurança, dada a presença de personalidades globais de destaque, com medidas que vão desde defesa antimísseis até proteção contra ameaças isoladas. Os detalhes são planejados com antecedência para garantir uma cerimônia impecável, e qualquer alteração é realizada com o máximo cuidado e preparo.

