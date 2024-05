Kayky Brito dá unfollow em Bruno de Luca nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Kayky Brito, 36, voltou às redes sociais para dar atualizações sobre seu estado de saúde e aproveitou para deixar de seguir Bruno de Luca, amigo que estava presente quando Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Internautas notaram a atitude inesperada. O unfollow só veio oito meses após o acidente que Brito sofreu, quando estava em um bar com Bruno de Luca.

O atropelamento deixou o ator em estado grave. Na época, Bruno foi indiciado por omissão de socorro a Kayky na noite do acidente.

Relembre o caso

Kayky estava com amigos, entre eles o ator e apresentador Bruno de Luca, pouco antes de ser atropelado, no dia 2 de setembro de 2023. Segundo o delegado Ângelo Lages, que liderou as investigações do caso, Kayky estava no quiosque Dona Marta, localizado no posto 6 da Barra da Tijuca.

Ele se divertia com amigos quando foi ao carro pegar um objeto. Ao tentar retornar para o local, foi atropelado pelo motorista de aplicativo Diones da Silva e sofreu politraumatismos.

A Polícia Civil concluiu que o motorista estava abaixo da velocidade da via. Ele prestou socorro imediatamente após o acidente. A principal testemunha do caso confirmou a versão.

No dia 29 daquele mês, Brito recebeu alta hospitalar.

