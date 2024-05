Taís Araújo diz que Madonna é cantora de sua geração: 'Sou muito fã'

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mesmo sem Lázaro Ramos, que viajou para Cabo Verde, Taís Araújo não poderia ficar de fora do show da Madonna neste sábado (4). Acompanhada de amigos, ela chegou em Copacabana duas horas antes do inicio da apresentação –que começou com quase uma hora de atraso.

"Meu amor! Sou muito fã. Tenho 45 anos e ela é a cantora dessa geração. Amo Beyoncé, mas Madonna é tudo", disse ao F5. A atriz disse que sua música favorita é "Holiday", parte da setlist da turnê.

Taís falou também sobre a novela "Mania de Você", de João Emanuel Carneiro, para a qual estava cotada como uma das protagonistas. "Acho que não estou, gata. A novela começa a gravar e ainda não fui chamada."

Famosos marcaram presença no show da rainha do pop. As apostas foram em looks pretos e confortáveis para lidar com o calor do Rio de Janeiro.