Luciana Gimenez posta foto com Mick Jagger durante formatura do filho nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luciana Gimenez publicou um vídeo ao lado de Mick Jagger durante a formatura do filho do ex-casal, Lucas Jagger, de 24 anos. O evento aconteceu no Beacon Theatre, na cidade de Nova York, Estados Unidos. Ele recebeu o diploma em artes literárias.

"Agora é oficial, meu filho vai subir no palco para receber o canudo e vai se formar. Botei até rímel à prova d'água porque vou me acabar hoje", disse ela.

A apresentadora fez uma sequência de stories no Instagram em que mostrou cenas do evento. Na legenda do vídeo ao lado de Jagger, Luciana escreveu "Lucas, nós te amamos".

Já o cantor fez uma rápida aparição em uma das gravações, mas não publicou nada sobre a formatura do filho em suas redes.