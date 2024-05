Alice Wegmann rebate influenciadora que diz não ver 'feito que justifique dar palco' para Madonna

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Alice Wegmann contestou uma crítica feita pela influenciadora Luciana Tranchesi sobre o show de Madonna. Neste domingo (5), Tranchesi fez uma sequência de vídeos no Instagram nos quais dizia que Madonna não representa seus valores e que "não existe nenhuma qualidade musical ou feito profissional que justifique dar palco para uma figura como ela".

"Como assim não existe nenhum feito profissional que justifique?", questionou Wegmann nos comentários da rede social. "O tanto que a mulher revolucionou o pop, inspirou todos os artistas hoje em dia, visualmente, musicalmente. Um relato como esse para apagar ou silenciar uma mulher como ela que abre portas e ajuda a falar de temas de extrema importância é triste."

Wegmann continuou: "Você disse que houve a sexualização triste do corpo da mulher. Mas é muito melhor uma mulher se apropriando dos seus desejos e sexualidade do que o Justin Timberlake batendo na bunda de uma mulher em cima do palco."

"Tudo bem não gostar e não consumir! Mas dizer que não houve feito é mentira", complementou a atriz.

Tranchesi rebateu dizendo que Wegmann "interpretou de forma errada". "Eu disse que nenhum feito justifica... Não que não existem feitos. Existem muitos, mas, na minha humilde opinião, nenhum deles justifica usar figuras religiosas e sexualizá-las", escreveu a influenciadora.

No vídeo original, Tranchesi começava dizendo que sabia que não queria ir ao show desde o dia em que foi anunciado. "Ela não é um ícone para mim. Ela não me representa já há muitos anos. O que me surpreendeu foi a quantidade de pessoas teoricamente bem informadas que estavam lá ou que estavam postando achando o máximo ela estar no Brasil", afirmava.

"Com o pensamento crítico que eu tenho, eu me recuso a dar o meu aval, a estar em ambientes como esse, a assinar embaixo de figuras como ela. Que a gente comece, como sociedade, a pensar de uma maneira mais profunda, mais crítica, mais séria em quem a gente está apoiando, com quem a gente está gastando nosso tempo."

"Não dê palco, não dê moral para quem não representa seus valores, os valores que você quer passar para seus filhos, sua família", dizia Tranchesi no vídeo.

A influenciadora apagou o vídeo em que criticava Madonna depois de algumas horas.

Leia Também: Taís Araújo diz que Madonna é cantora de sua geração: 'Sou muito fã'