Ator revela bastidores conturbados com Patrick Swayze em "Para Wong Foo"

O ator John Leguizamo surpreendeu fãs do saudoso Patrick Swayze ao revelar bastidores conturbados durante as filmagens da comédia "Para Wong Foo, Obrigada por Tudo! Julie Newmar" (1995). Em entrevista ao apresentador Andy Cohen, 15 anos após a morte de Swayze em decorrência de um câncer no pâncreas, Leguizamo expôs suas críticas ao colega de elenco.

Leguizamo, conhecido por seu humor improvisado e espontaneidade, descreveu Swayze como "neurótico" e "difícil de trabalhar", relatando conflitos durante as gravações.

“Que ele esteja descansando em paz, eu adorava ele. Ele era apenas neurótico. E eu também sou neurótico, mas sei lá, ele era… Era difícil trabalhar com ele”.

O apresentador cogitou a possibilidade de Swayze ser um “perfeccionista”, mas Leguizamo não se convenceu: “Sei lá, apenas neurótico, talvez um pouco inseguro. E eu e o Wesley [Snipes], nos demos bem, porque ele é negro e eu sou latino, nós nos demos bem. E eu gosto de improvisar, ele não gostava disso. Ele não gostava disso, ele ficava maluco e irritado de vez em quando”.

“Ele dizia, ‘você vai dizer sua fala assim?’. Eu respondia, ‘você me conhece, eu serei eu, vou seguir inventando’. Aí ele falava, ‘bem, você pode falar como está no roteiro?’. E eu: ‘Não’. E o diretor não queria que eu seguisse [o roteiro]”.

