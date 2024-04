Miss Universo Buenos Aires elege modelo de 60 anos; conheça

Alejandra Rodríguez, uma advogada e jornalista, surpreendeu ao ser coroada como Miss Universo Buenos Aires aos 60 anos. Em sua estreia na competição, conquistou o título no último domingo (21), abrindo caminho para uma possível participação no Miss Universo em setembro.

Nascida em 1964 na encantadora Brandsen, província de Buenos Aires, Alejandra reside atualmente em La Plata. Formada em Direito e Jornalismo pela Universidade Nacional de La Plata, destaca-se na área jurídica de um hospital ligado ao Ministério da Saúde da Província de Buenos Aires. No entanto, seu interesse pelo jornalismo turístico, especialmente na promoção de novos destinos e empreendimentos, também é evidente.

Nas redes sociais, Alejandra compartilha sua conexão com a natureza, o sol e a serenidade que encontra à beira-mar, enquanto medita ao som das ondas. Sua paixão por viagens a leva a descobrir novas paisagens, pessoas e culturas, enquanto seu gosto musical oscila entre o tango, música latino-americana e letras poéticas. Além disso, aprecia momentos agradáveis com amigos e celebra a vida.

Para manter-se jovem e vibrante, Alejandra revela que uma dieta saudável e orgânica, combinada com exercícios físicos regulares e hábitos saudáveis, são essenciais. Em entrevista ao programa ‘Arriba Argentinos’, da TV El Trece, enfatizou a importância de uma vida equilibrada, ressaltando que "o básico é ter uma vida saudável, se alimentar bem e fazer atividade física".

Em uma entrevista ao canal TN nesta terça-feira (24), Alejandra destacou sua participação no concurso: “Foi uma decisão bastante pensada, mas, graças à diretora do Miss Universo Buenos Aires, decidi me inscrever aos 60 anos.”

Anteriormente, para concorrer ao Miss Universo Argentina, a idade máxima era de 18 anos. No entanto, em 2022, uma nova gestão decidiu remover as restrições de idade, permitindo que mais mulheres pudessem disputar a coroa. Alejandra vê o concurso como uma oportunidade de quebrar estereótipos, afirmando que "a beleza não é apenas física, mas tem a ver com a atitude perante a vida".





Leia Também: Livian Aragão, filha de Didi, sugere plágio leva invertida na web