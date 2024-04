O gesto de Antony que está sendo amplamente criticado na Inglaterra

Antony está no centro de mais uma polêmica no futebol inglês. O jogador brasileiro do Manchester United decidiu provocar os jogadores do Coventry logo após a vitória do Manchester United na semifinal da Taça da Inglaterra, nos pênaltis, e está sendo alvo de muitas críticas.

Assim que Hojlund converteu o pênalti decisivo, Antony correu na direção dos jogadores do Coventry e cobriu as orelhas com as mãos.

O momento rapidamente se tornou viral, e muitos estão apontando o dedo para o brasileiro, especialmente por se tratar de uma equipe de uma divisão inferior à do United.

Confira o vídeo.

